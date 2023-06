ONLINE: Rozhoduje se o budoucnosti Strahova i reorganizaci fotbalových soutěží

Základní informace - V programu o 20 bodech dojde, pokud se harmonogram schválí, na tradiční zprávy o hospodaření, zprávy revizní, etické a kontrolní komise nebo blok rozhodcovského sboru. Postupem času se delegáti dostanou k bodům 18 (Informace o restrukturalizaci soutěží) a 19 (Návrh dalšího postupu ve věci nakládání a využití Stadionu Evžena Rošického).

Co se týče Strahova, dá se čekat plodná debata, plná snad pádných argumentů. Aktuální stav je následující. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od letošního roku není využíván. Ještě loni na něm trénovala česká reprezentace či jiné týmy. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu nadále hradí FAČR. Výkonný výbor jednomyslně schvaluje sportovní využití Strahova, a to buď jako tréninkového centra, nového stadionu, nebo obojího společně. Zároveň se vyslovil proti prodeji pozemků, případnou směnu naopak nevyloučil.

Nejdiskutovanější variantou je stavba nového národního stadionu s kapacitou pro třicet až čtyřicet tisíc diváků. Podobná arena v Česku není. V celé věci se horlivě angažuje fotbalová Sparta, která má vedle na Velkém strahovském stadionu tréninkové centrum. Jasná nabídka klubu leží v sídle fotbalové asociace už od srpna 2021. Sparta chce na místě stadionu Rošického postavit nový stadion na vlastní náklady, které by mohly pohybovat mezi čtyřmi a pěti miliardami korun.

Sparta by navíc platila pravidelný roční nájem, arenu by využívala jak sama pro své utkání, tak by byl samozřejmě dostupný pro potřeby reprezentace. To je ve zkratce to podstatné a dá se očekávat, že si generální ředitel Sparty František Čupr vezme na valné hromadě slovo. Pokud byste chtěli detailně nahlédnout do všech materiálů připravených pro páteční jednání, jsou na stránkách FAČR veřejně dostupné.

Ještě před debatou o Strahově se zřejmě uskuteční bouřlivá diskuze kolem reorganizace fotbalových soutěží. Byť je otázkou, co a v jaké podobě bude k řešení, protože na svazu má končit technický ředitel Zdeněk Psotka, jenž měl vše zastřešovat. FAČR prezentoval k reorganizaci několik důvodů od úbytku dospělých fotbalistů, přes menšící se počet klubů až po ekonomickou situaci všech subjektů.

Soutěže by se dle předchozího návrhu nenazývaly ČFL, MSFL, Divize, krajské přebory nebo B třídy. Byly by to prostě ligy, od třetí až po devátou. Ještě dodejme, že ke změnám by nedošlo okamžitě. „Musí se všechno do detailu vykomunikovat a nachystat dlouho dopředu. Teprve poté se návrh předloží výkonnému výboru ke schválení. Datum asi přesně nejde říct, musí o něm rozhodnout výkonný výbor. Podle řádů tedy nejdřív za rok, ale může to být i za dva," podotkl v dubnu předseda FAČR Petr Fousek.

Přesto se dá na valné hromadě čekat silná výměna názorů. ČFL by mohla mít jen jednu skupinu, padají návrhy na osmnáct, nebo dokonce dvacet účastníků. Změnit se může počet divizí, v ohrožení je či byla jedna ze tří moravských. Velký ohlas vzbudilo hlavě zrušení I. B tříd a rozšíření I. A tříd, kdy by vedle jednoho krajského přeboru by eventuálně existovaly jedna až tři I. A třídy. To by samozřejmě ovlivnilo mnoho faktorů včetně cestování a logistiky.

Samozřejmě vše by mělo jít ruku v ruce s profesionálními soutěžemi, tedy první a druhou ligou, které si sama řídí Ligová fotbalová asociace (LFA). Vzájemná komunikace prý probíhá, i když málokdo z 32 klubů v elitních dvou ligách by měl například ze zúžení soutěží radost. Strašákem pro mančafty na krajských a nižších úrovních je, že by hodně z nich automaticky spadlo.