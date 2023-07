Asi se zbláznili, vtipkuje Jarolím o nabídce Saúdů pro Mbappého. MS si tam dovede představit

Al Hilal nabízí PSG za Mbappého 300 milionů eur (7,2 miliardy korun) a hráči roční výdělek 700 milionů eur (16,8 miliardy korun). Co tomu říkáte?

Že se asi úplně zbláznili... Ale chtějí tam dostat fotbal na vyšší level. Byl jsem tam před deseti lety a už tenkrát tam chodili hráči a trenéři ze zajímavých evropských klubů. Ale nemyslel jsem si, že to až takhle roztočí. To je neuvěřitelné.

Počtáři jsou dobří, takže předpokládám, že kdyby na to neměli, tak by do ničeho nešli a takové nabídky nedávali.