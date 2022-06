Ať Kratina kandiduje proti mně, vyzývá Fousek a mluví o metodách islámských fundamentalistů

Každá akce vyvolává reakci. F-evoluce je přesvědčená, že je jediným nositelem změn, ale to je hluboký omyl. F-evoluce přehřívá český fotbal. Její kroky vzbudily v hnutí velmi silnou reakci. Fotbal by přitom měl zůstat jednotný a neměl by vstupovat do žádných občanských válek. Panu Kratinovi přeju úspěch na komerčním poli, ale o fotbale toho ví málo.