Bývalá hvězda braziského nároďáku měla údajně sexuálně obtěžovat hotelovou pracovnici

Falcao strávil většinu kariéry v Brazílii, kde v nejvyšší lize nastupoval v dresu Club Internacional. Za něj odehrál 342 zápasů a vstřelil 58 branek. V roce 1980 se rozhodl přijmout evropskou výzvu a přesunul do italského AS Řím. V Evropě vydržel pět let, aby se následně stěhoval zpět do Sao Paula, kde o rok později ukončil kariéru. V reprezentačním dresu odehrál 34 zápasů a zúčastnil se MS ve Španělsku.