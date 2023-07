Bývalý sparťan válí na kytaru. Klukům z Rolling Stones je osmdesát a pořád držej, směje se

Mistr fotbalové ligy s Libercem Radek Hochmeister po kariéře vystupuje se svojí kapelou Hoch me 5. Na snímku při koncertě v areálu stadionu u Nisy.

Od první třídy jsem chodil do lidušky na flétnu, což byla šílenost. Ale naučil jsem se. Na kytaru jsem začal hrát pozdě, až ve třiceti letech. Ale abych se vrátil k otázce. S rodiči jsme jezdili na chatu, kde nebyla elektrika. Večer se hrálo u ohně na kytaru. Vyrůstal jsem ale na Queenech, táta měl sbírku všech jejich desek.

Kamarád Pavel měl kapelu, ale časem se rozhádali. Založil jsem s ním tedy vlastní. Začali jsme hrát ve dvou, na narozeninách a tak. Na jedné oslavě jsme potkali třetího člena. Zatímco my jsme uměli ve dvou osm akordů, on hrál sóla. Potom jsme se na jedné akci seznámili se zvukařem, který umí na bubny. Přidal se k nám. Od té doby jsme čtyři.

Začínali jsme v hospodách. Báli jsme se, aby nebyla přesilovka na pódiu oproti hledišti. Možná to tak i někdy bylo. Hrajeme hlavně v Praze u Rarášků, je pokaždé plno. Tam také pořádám koncerty pro jiné muzikanty a skupiny. Pro koncerty ve větších prostorech ale nemáme propagaci, aby na nás chodily stovky lidí. Po každém vystoupení ale za námi někdo přijde s nabídkou, abychom zahráli na soukromé akci. Svatby, oslavy. Chceme ale spíš hospody nebo kluby.

Kopačky byly určitě levnější než akustická kytara, na kterou hraju. I když, teď jsem koukal, stojí klidně osm tisíc korun. Ale pořád ikskrát méně než kytara. Ke stylu života muzikanta asi toto - členům Rolling Stones je osmdesát a pořád držej. Pavlovi je padesát, mně čtyřicet, zbylým dvěma klukům v kapele o něco méně. Už to není tak divoký.(směje se)

Znám ho, hráli jsme spolu dva roky v Hradci Králové. Tenkrát jsem nevěděl, že dělá hudbu. Hip hop jede, chodí na něj spousta lidí. Pro skupiny, které se mu věnují, není problém vyprodat cokoli. Mám pro Kůču určitě pochopení. Jak ho znám, fotbal nemá na háku. Asi ho ale trochu štve, co se děje v lize. Také proto napsal písničku proti Mírovi Peltovi. Co můžu posoudit, dřív se děly ve fotbale horší věci. I když, co jsme slyšeli z odposlechů z probíhající kauzy Vyšehrad... Narážím na jednu větu jednoho z obviněných: přece nebudou o výsledcích rozhodovat hráči. Šílený.