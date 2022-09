Čech ve vedení West Hamu? Bankéř, který chytá středočeskou I. B třídu

To je šance, která leckdy nemusí přijít za celý život. Obyčejný smrtelník a milovník fotbalu při té informaci zalapá po dechu a s trochou závisti poznamená, že má tak někdo kliku. Jiřímu Švarcovi tahle nabídka přistála na stole díky tomu, že se s Danielem Křetínským už dlouho zná, jelikož pracuje pro banku JP Morgan.

„Daniel Křetínský mě oslovil, jestli bych do vedení West Hamu vstoupil. Jelikož jsem v JP Morgan od roku 1999 a máme kanceláře i v Londýně, tak jsem si za ty roky, co jsem tam žil a pracoval, vytvořil nějakou síť kontaktů, která se dá samozřejmě využít i v této pozici," vysvětluje na webu fotbalpraha.cz někdejší velká opora klubu z Přední Kopaniny.

Důležitým faktorem byla pochopitelně i Švarcova fotbalová historie. Nikdy nehrál na nejvyšší úrovni a dal před fotbalovou kariérou přednost kariéře pracovní, za léta působení ve fotbalových týmech však dobře ví, jak funguje kabina i vztah hráč-trenér. „Mám celoživotní vášeň pro fotbal, který dlouhodobě detailně sleduji. A tím pádem můžu v této kombinaci přinést něco, co asi moc lidí v Praze nebo Londýně ne," věří zkušený bankéř a brankář v jedné osobě.

Na každodenní chod klubu mít vliv nebude, od toho má West Ham management. Na co tedy bude jako člen představenstva dohlížet? „Náplní práce by mělo být chránit zájmy klubu i akcionáře, dozorovat finanční výkazy, mít konstruktivní vztah s ostatními akcionáři, nějakým způsobem vyhodnotit finanční pohledy přestupů, které se udělají, a celkově být v kontaktu jak s finančním, tak sportovním managementem klubu. V představenstvu jsem jako nezávislý člen v osobní kapacitě," vysvětluje.

Když přijde řeč na posily, čeští fanoušci jistě zbystří. Je jasné proč. Třeba pražská Slavia udělala s West Hamem dva povedené obchody v případě Tomáše Součka a Vladimíra Coufala. Jenže tady bude v kompetenci Švarce a jeho kolegů pouze budget na posily. „Konkrétní posily pak jsou doménou manažera Davida Moyese," prozradí.

A co kdyby se řešila pozice samotného manažera Kladivářů? Švarc si myslí, že takovou věc by asi řešili jen majitelé. „Ale velmi pravděpodobně by se zeptali na názor ostatních členů představenstva, kam patřím. Diskuse o dění v klubu probíhá neustále. Vídáme se v podstatě na všech domácích zápasech West Hamu, takže interakce je pravidelná," líčí gólman Černolic s tím, že ujít si v televizi nenechá ani venkovní duely West Hamu. Premier League ostatně sledoval dlouho a detailně i jako fanoušek.

Když mu na stole přistála nabídka od Daniela Křetínského, od první chvíle věděl, že má zájem. Jen Švarcův zaměstnavatel přesunu nejprve úplně nefandil. Nakonec ale dostal zelenou a cesta do představenstva West Hamu byla volná. Šance si moc váží a vnímá i velkou prestiž.

Foto: Jiří Ipser, fotbalpraha.cz Sedmačtyřicetiletý bankéř Jiří Švarc má na kontě sedmdesát startů v české divizi, od září je členem představenstva londýnského West Hamu United.Foto : Jiří Ipser, fotbalpraha.cz

"Premier League je asi nejlepší soutěž světa. Je velkou výhodou, že mám v Londýně bohatou historii a firma tam má velkou kancelář, takže v Anglii automaticky trávím nějaký čas. Teď si jen plánuji kalendář tak, aby mi pracovní aktivity v Londýně pokud možno navazovaly na zápasy West Hamu. Být jen v Praze, tak by to asi bylo složitější, spíš nemožné," svěří se sedmačtyřicetiletý bankéř.

Prozradí i to, že se zatím nepotkal s krajany, kteří oblékají dres Kladivářů. „Mám ale domluvenou večeři s manažerem Davidem Moyesem. Pokud bude souhlasit, tak bych se postupem času rád dostal blíže i k hráčům. Ale nechtěl bych nějak upřednostňovat ty z Česka," vyhlásí rezolutně.

Pozici v představenstvu slavného klubu si užívá, vzít si ale Švarc nenechá ani roli brankáře ve středočeské I. B třídě. „Všichni jsme lidi, každý máme nějaký koníček, u kterého vypneme. Někdo jde běhat do lesa, někdo jde na hřiště jako já. Je to forma relaxace," vysvětluje, co jej i pár let před padesátkou drží na zeleném pažitu. „Myslím, že mám pořád ještě týmu co dát a nedělám ostudu," dodává s tím, že jej fotbal pořád baví. Zatím stíhá West Ham i Černolice.

Řeč musela pochopitelně přijít i na možnou spolupráci West Hamu s pražskou Spartou. Oba kluby pojí jméno Daniela Křetínského. Pražský klub vlastní, v tom londýnském drží minoritní podíl akcií. „Nyní to není na pořadu dne. Určitě k nějakým výměnám know-how může dojít, týmy U21 teď sehrály přátelský zápas, proběhly i některé trenérské stáže. Pokud by West Ham měl zájem, tak vazba přes majitele je velmi blízká, ale pořád by to muselo být v rámci férových podmínek pro všechny strany - arms length, jak říkají Angličané," myslí si Švarc.

Foto: Jiří Ipser, fotbalpraha.cz Brankář středočeských Černolic Jiří Švarc je od září v představenstvu West Hamu United.Foto : Jiří Ipser, fotbalpraha.cz