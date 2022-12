Čech vzpomíná na exotické angažmá. Poprvé byl za bránou lunapark, ale nelituji, tvrdí

Nečekané situace prý provázely jeho působení v Tetovu od samého začátku. „Vůbec jsem netušil, že je město plné Albánců a muslimů. Překvapilo mě, že když mluví trenér, tak to ostatním překládají," popisuje Vondra, jak to v klubu ze Severní Makedonie fungovalo. Muslimové prý drží při sobě a je těžké se dostat do jejich party. „Nepříjemnosti to nezpůsobilo, ale vnímáte to ve všem," upozorňuje.

V klubu Vondra zažil dva trenéry. S prvním koučem to prý byla docela jízda. Za pozornost však stál asi nejvíce tréninkový plac. „Kdyby takové tréninkové hřiště měl u nás klub v první lize, možná by na něm hráči třeba odmítli trénovat. Ale tam si nikdo nestěžoval, hráči to vzali," konstatuje Vondra.

Bohemians se na podzim venku daří, podzimní střelec překvapil experty. Přiznali to v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Zdaleka to ale nebyl nejhorší zážitek. O lunaparku za brankou už řeč byla, jindy šlo o zdraví. „Když někam přijela Škendija, tak ji Makedonci nemuseli. V dalším utkání venku na konci vtrhli fanoušci na hřiště a my utíkali do šaten. Pak jsme hodinu čekali zavření v šatně a zpátky do autobusu jsme se dostali kordonem těžkooděnců. Vypadalo to hrozivě. Zažil jsem rvačky, to se v Česku nezažije," vypráví český fotbalista. „Nebyla to sranda, mazal jsem v tu chvíli do kabiny. Bylo to hustý, ty lidi tam nemají hranice."

Když má říct, zda by někomu angažmá v Severní Makedonii doporučil, musí se Vondra zamyslet. Přiznává, že si váží toho, že si působení v cizině mohl vyzkoušet. „Takže, pokud se chce někdo zlepšit, asi bych to nedoporučil. Ale pokud chcete něco zažít, tak bych řekl ano," usměje se. Nic na tom nemění, že jeho působení za hranicemi skončilo předčasně. „Když po třetím kole přišlo nové vedení, bylo mi sděleno, že by další moje herní vytížení nebylo takové. Končili tam i další cizinci," dodává.

Zároveň tvrdí, že tehdejší spoluhráči projevovali určitý zájem o český fotbal. „Zajímali se, jaké jsou u nás podmínky. A taky věděli, že Plzeň byla v Lize mistrů. To byla dobrá vizitka pro český fotbal," míní Vondra v pořadu Přímák.

To druhý z hostů pořadu Sport.cz, kterým byl Robert Neumann, redaktor Práva, tvrdí, že při cestách s Viktorií Plzeň na utkání Ligy mistrů konkurence moc zájem o český fotbal neměla. „Novináři vůbec neřešili zápas s Plzní, ale spíš předchozí utkání. Moc si toho nezjišťují," přiznává bývalý prvoligový hráč Liberce či Bohemians.

„Když jsem ale jezdil na Evropskou ligu, tak se ostatní vyptávají. Ale v Lize mistrů, když máte za soupeře takové TOP kluby, tak vůbec," dodává čerstvý padesátník. „Stačí jim, že znají legendy. Ze současných hráčů tak možná Schicka, ale tím to končí."