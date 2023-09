Csaplár chce zpátky do fotbalu! Trénování mi chybělo, říká kouč

GLOSA: Liga mistrů ještě pořád není pro Spartu, směr má ale nadějný

Zásadní ukazatel se po nabitém pohárovém létě nemění. Fotbalová Sparta se ani po osmnácti letech nevrátila do Ligy mistrů, což je její primární cíl. Jeho splnění však není až takovou utopií, jak se jevilo v letech předešlých. Čtvrteční odveta s Dinamem Záhřeb napověděla, že trenér Brian Priske nasměroval tým na správnou cestu. Vítězství 4:1 a postup do Evropské ligy má svou cenu. Sparta se teď může těšit na další parádní zápasy, které by jí měly posílit pro další pokusy o účast v milionářské soutěži.