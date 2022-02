Etická komise FAČR zastavila řízení s šéfem druholigového klubu, podezřívá maséra

"Mělo jít o to, že pan Rogoz naléhal na pana Linharta, aby za Chrudim nenasadili nejlepší hráče a Chrudim s Vyšehradem prohrála. I vzhledem k tomu, že Chrudim vyhrála, nemáme za to, že pan Linhart nátlaku podlehl," řekl ve videu od FAČR předseda etické komise Jan Eisenreich.

Komise už v aféře okolo Berbra a Rogoze vynesla několik verdiktů. Potrestala některé rozhodčí či funkcionáře, vyšehradský klub vyloučila z třetí ligy a přeřadila ho do pražského přeboru. Další řízení, která komise vede, zatím nejsou ukončena. "Získáváme další důkazy tak, abychom mohli tato řízení bez průtahů rozhodnout," prohlásil Eisenreich.

"Celá řada osob ukončila své členství ve FAČR. Když někdo pár dní před zahájením řízení v etické komisi vystoupí z FAČR, nechceme to nechat jen tak. Dnes jsme se touto situací zabývali, je to citlivá právní otázka, jak k tomu přistoupit. Každopádně budeme hledat způsoby, jak se vypořádat s tím, že se někdo vystoupením z FAČR vzdálí z dosahu ramene spravedlnosti našich orgánů," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek. Asociaci by k tomu mohla pomoci úprava stanov.