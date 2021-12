Etická komise se znovu zabývala korupční kauzou, výstup zveřejní ve středu

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Stanciu a Kuchta na odchodu? Slavia si poradí. Čvančara je možná Peltův majstrštyk

Nejvyšší soutěž má přestávku, to ale neznamená, že by nastal klid zbraní. Nejlepší týmy už se chlubí prvními posilami, do Slavie míří obránce Taloveirov, u nějž jsem ligový potenciál viděl už v době, kdy přímo proti mně hrál. Na druhou stranu se řeší případné odchody Stanciua a Kuchty. Myslím, že pokud by k nim došlo, Slavia by to ustála a našla řešení. Sparta získala útočníka Čvančaru. Přestupová suma rozzlobila Slavii, která má procenta z obchodu. Nevím, zda je to nějaký další majstrštyk pana Pelty. Není na to žádný zákon, nevím, co zatím stojí, ale vypadá to zvláštně.