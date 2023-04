FIFA odebrala Peru mistrovství světa fotbalistů do 17 let

Peru přišlo o pořadatelství letošního mistrovství světa fotbalistů do 17 let. Mezinárodní federace FIFA dnes uvedla, že jihoamerická země není připravena turnaj zorganizovat. Náhradního hostitele neoznámila. Šampionát pro 24 týmů se má konat od 10. listopadu do 2. prosince.

Článek FIFA uvedla, že Peru nezvládne dokončit infrastrukturu potřebnou k uspořádání turnaje. "Už není dost času na zajištění požadovaných investic a dojednání všeho nezbytného s peruánskou vládou," oznámila federace. Peru získalo pořadatelství v roce 2019 a mělo šampionát hostit už předloni, ale kvůli pandemii koronaviru byl turnaj odložen. Stejně jako MS fotbalistů do 20 let v Indonésii, které FIFA šampionát odebrala minulý týden kvůli odporu konzervativních muslimů v zemi proti účasti Izraele. O turnaj dvacítek má zájem Argentina. Ostatní FIFA odebrala Indonésii pořadatelství fotbalového MS hráčů do 20 let

