FIFA prodloužila o další rok pravidlo o přerušení smluv v Rusku a na Ukrajině

FIFA zavedla pravidlo dočasně necelé dva týdny po začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února roku 2022, aby mohli zahraniční hráči a trenéři opustit bez postihu válečnou oblast. Před rokem prodloužila federace lhůtu do konce aktuální sezony, a nově ji podle agentury AP obnovila do června 2024. Pravidlo nicméně neplatí pro hráče a trenéry, kteří přestoupili do ruských či ukrajinských klubů nebo v nich prodloužili smlouvy po prvním zavedení této směrnice loni v březnu.