FIFA nařídila West Hamu, aby Spartaku Moskva zaplatil za Královo hostování

"Na základě smlouvy o hostování Alexe Krále mají Londýňané nařízeno zaplatit celou částku plus úroky," uvedl aktuálně třetí celek ruské ligy. Kladiváři mohou do deseti dnů požádat FIFA o odůvodnění rozhodnutí a do 21 dnů ode dne obdržení části odůvodnění se mohou proti rozhodnutí odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS).