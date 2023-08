Kadeřábek se chystá na start bundesligy, slavit ale bude s manželkou už na začátku sezony

„Chceme poděkovat NFMK a jejich projektu Každá minuta rozhoduje. Výše daru je neskutečná a zajistí Marečkovi celý rok neurorehabilitací. Transplantace neznamená dlouhý život, ale ‚jen čas navíc.' Nevíme, zda 5 let, nebo roků 50. Ale čím lepší bude stav srdíčka, tím lepší prognózy bude mít. Věříme, že dar pomůže Marečkovi napravit to, co způsobilo krvácení do mozku, že začne sám běhat, a nové srdíčko tak bude mít adekvátní zátěž a fungovat naplno. Každá minuta je vzácná. Mareček je momentálně na úrovni cca 2,5letého dítěte. I když lékaři tomu zprvu nevěřili, ukázal všem, jaký je bojovník," vzkazuje všem podporovatelům Marečkova maminka Petra Hessová.