KOMENTÁŘ: Stamilionový balvan je odvalený. Teď půjde o to, co se Strahovem dál

„Jde o menší stamiliony," přistoupil místopředseda asociace Jiří Šidliák na mluvu svých předchůdců, kteří finanční vyrovnání s Českou unií sportu a Českým atletickým svazem po osm let obcházeli, aniž s ním pohnuli.

A to šlo skutečně o menší stamiliony. Podle jabloneckého Velkého čápa určitě, protože když stál Miroslav Pelta v čele českého fotbalu, žongloval miliardou, kterou fotbalu zajistil.

Fouskova fotbalová vláda zvolená na červnové nymburské valné hromadě už neměla čas, aby zděděný balvan dál jen obcházela nebo kolem něho kličkovala. Pokud by se s Unií sportu a atletickým svazem nevyrovnala, hrozilo jí penále. A pro obyčejné smrtelníky, a fotbal samo sebou také, docela tučné. Měsíc co měsíc by se totiž jednalo o dva a půl milionu korun.