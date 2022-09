Mazejte, nebo vás zabijou! Sudí zažil peklo: výhrůžky nožem a sprosťárny i od předsedy

To vše už ve chvílích, kdy stav zápasu byl jasně ve prospěch hostů. Také oni popisují na svém webu, že atmosféra byla vypjatá. Připisují to i nezkušenosti dvacetiletého rozhodčího.

"Pár kontroverzních rozhodnutí hlavního arbitra rozdmýchalo domácí hráče a fanoušky. Odpískané fauly a rozhodnutí rozhodčího určitě byly zpochybnitelné, nicméně při přestupcích byl metr nastaven stejně pro oba týmy a svým rozhodováním hlavní sudí nezasáhl ani do jedné branky v zápase. Rozdané žluté karty tak byly převážně za verbální útoky, což vyústilo i v jedinou červenou v 55. minutě," píše se na stránkách klánovického klubu.

Po odchodu sudích do kabin jim měl do cesty vstoupit muž, který použil podobný slovník: „Ty kriple, jak jsi to pískal? Ty nevíš, kdo jsem? Já jsem předseda," ulevil si muž. Rozhodčí si později ověřil totožnost muže a podle fotky z databáze FAČR mělo jít skutečně o klubového předsedu Miroslava Holinku.