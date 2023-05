Nejlépe vydělávajícím sportovcem je podle Forbesu Cristiano Ronaldo

The World's 10 Highest-Paid Athletes in 2023, according to @Forbes:

1. Cristiano Ronaldo: $136 million

2. Lionel Messi: $130 million

3. Kylian Mbappe: $120 million

4. LeBron James: $119 million

5. Canelo Alvarez: $110 million

6. Dustin Johnson: $107 million

7. Phil Mickelson: