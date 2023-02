Nejlepším fotbalistou podle FIFA bude jeden z trojice Messi, Mbappé, Benzema

V závěrečné nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2022 podle mezinárodní federace FIFA jsou Lionel Messi, Kylian Mbappé a Karim Benzema. Vítěz předchozích dvou ročníků Robert Lewandowski se do tříčlenného užšího výběru nedostal. FIFA o tom informovala na svém webu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 27. února v Paříži. Ocenění federace udělí za dosažené úspěchy v období 8. srpna 2021 až 18. prosince 2022.

Pětatřicetiletý Messi získal v minulém roce s Paris St. Germain francouzský titul, největší úspěchy ale slavil na reprezentační úrovni. Argentinu dovedl jako kapitán po 36 letech k vítězství na mistrovství světa a ukončil čekání na poslední chybějící velkou trofej. V Kataru navíc dostal cenu pro nejlepšího hráče turnaje. S národním týmem uspěl rovněž v nově vzniklém utkání Finalissima mezi vítězi evropského a jihoamerického šampionátu. Argentina zdolala Itálii 3:0. V anketě FIFA, která se pořádá od roku 2016, zatím Messi uspěl pouze v roce 2019. Třikrát skončil druhý a jednou třetí. Jeho spoluhráč z PSG Mbappé byl na světovém šampionátu s osmi góly nejlepším střelcem, ve finále ale Francie navzdory jeho hattricku podlehla Argentině po penaltovém rozstřelu. Čtyřiadvacetiletý kanonýr se stal ve francouzské lize počtvrté v řadě nejlepším střelcem. Benzema na MS kvůli zranění chyběl, na klubové úrovni ale prožil úspěšnější období než jeho konkurenti. Jako kapitán dovedl Real Madrid ke španělskému titulu i k triumfu v Lize mistrů. V obou soutěžích ovládl tabulku kanonýrů. Pětatřicetiletý Francouz může zvítězit ve třetí anketě za uplynulou sezonu. V srpnu se stal nejlepším fotbalistou Evropy v anketě UEFA a v říjnu poprvé získal i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Hvězdy roku v anketě FIFA volí kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. Poprvé chyběl ve čtrnáctičlenné širší nominaci dvojnásobný vítěz Cristiano Ronaldo.