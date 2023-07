Ostrý Ronaldo! Rýpanec do Messiho a pak to nandal celé Evropě

Ronaldo přitom během sezony často vyjadřoval nespokojenost a média byla plná zpráv, že už to v současném působišti nevydrží a vrátí se do Evropy. Vadilo mu hlavně to, že jeho Al-Nassr nevyhrává trofeje, což je pro Portugalce něco jako nutná životní potřeba, a tak se mluvilo o comebacku do Realu Madrid. Jenže, když byl Messi představen jako nová posila týmu MLS Inter Miami, byl najednou pětinásobný držitel Zlatého míče jako vyměněný a chrlil na své současné působiště i tamní soutěž samou chválu.

Pravdou je, že do Saúdské Arábie zamířila v poslední době celá řada hvězd. Hráčských i trenérských. Putovala tam jména jako Karim Benzema, N'Golo Kante či Steven Gerrard. „Saúdská liga je lepší než MLS,"" nechal se slyšet CR7 a následně se pustil do rozboru situace, jak to s fotbalem v Evropě vypadá. A vizitku mu nevystavil nejlepší.

„Jsem si na 100 procent jistý, že se nevrátím do žádného evropského klubu. Dveře jsou zavřené. Odešel jsem do saúdské ligy a ukázal cestu dalším hráčům, kteří sem teď přicházejí," dodal s tím, že je mu osmatřicet let a nehledá změnu. „Evropský fotbal hodně ztratil na kvalitě. Jediná liga, která má pro mě velkou kvalitu a je na vyšší úrovni než všechny ostatní, je Premier League," konstatoval Ronaldo, jenž si během kariéry zahrál hned dvakrát za Manchester United. Poprvé zářil, podruhé už to slavné nebylo a s klubem se nerozešel v dobrém.

„Španělská liga nemá tak velkou kvalitu. portugalská liga je dobrá, ale mezi TOP ligy nepatří. Německá liga myslím také hodně ztratila na lesku. Jsem si jistý, že už v Evropě hrát nebudu. Chci hrát v Saúdské Arábii," překvapil Ronaldo. Jeho tým Al-Nassr přitom v minulé sezoně nezískal titul v Saudi Pro League, což bylo pro Portugalce velkým zklamáním.

"Během jednoho roku do Saúdské Arábie přijede stále více špičkových hráčů. Za rok podle mě saúdská liga předstihne v kvalitě tureckou ligu a nizozemskou ligu. Přicházejí sem opravdové hvězdy," pokračoval v poklonách směrem ke svému současnému působišti. Pravdou je, že kluby z tamní ligy nešetří a hvězdám nabízejí pohádkové kontrakty.