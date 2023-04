Pocta pro Čecha. Byl jmenován do fotbalové rady UEFA

"UEFA v předvečer kongresu v Lisabonu schválila fotbalovou radu, kde jsou renomovaní hráči, trenéři a další kapacity, které by ji měly obohatit. Jsme rádi, že součástí tohoto panelu je Petr Čech.

Je úspěchem pro český fotbal, že tam má svého zástupce. Já jsem s Petrem v kontaktu, abychom dokázali nějakým způsobem zkoordinovat to moje a jeho působení v UEFA a přenést třeba některé věci pro český fotbal," řekl na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru předseda FAČR Petr Fousek, který se před pár dny dostal do výkonného výboru UEFA.

"Každý z těch členů má za sebou špičkovou hráčskou nebo trenérskou kariéru. Od UEFA je moudré se snažit s těmi lidmi diskutovat, čím by chtěli fotbal obohatit, co by navrhovali," uvedl Fousek.