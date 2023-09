Portugalský hacker, jenž stál za webem Football Leaks, dostal čtyřletou podmínku

Nyní čtyřiatřicetiletého Pinta uznal soud vinným z neoprávněného vstupu do počítačových systémů, zachycování e-mailové korespondence a pokusu o vydírání.

Soud odsoudil Pinta za to, že se naboural do počítačů patřících investičnímu fondu Doyen sports, kanceláři portugalského nejvyššího žalobce a lisabonské právnické firmě. Nebylo dokázáno, že by hacknul web Portugalské fotbalové federace.