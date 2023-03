Šachtar Doněck se kvůli přerušeným kontraktům zahraničních hráčů obrátil na Evropskou komisi

Šachtar ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že opatření mezinárodní federace porušuje podmínky hospodářské soutěže Evropské unie, brání ukrajinským klubům ve vstupu na přestupový trh a ohýbá spravedlivý a demokratický trh. FIFA se podle klubu nemá míchat do smluvních záležitostí, na nichž se nepodílí. "Očekáváme od Evropské komise, že pochopí mimořádný ekonomický tlak, jemuž náš klub kvůli jednání FIFA čelí," uvedl šestnáctinásobný ukrajinský mistr.

Šachtar si stěžuje Evropské komisi na to, že opatření FIFA vedla k výrazným ekonomickým ztrátám a snížení klubových příjmů o zhruba 40 milionů eur (940 milionů korun). Podle vítěze Poháru UEFA z roku 2009 je trvání pravidla do června letošního roku nezákonné a navíc existuje riziko dalšího prodloužení až do června 2024.