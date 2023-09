Splácejí se dluhy ze zahraničních přestupů, FAČR pomohla klubům získat přes 300 tisíc

Jedná se o dva principy. Kromě tréninkové kompenzace, která se vyplácí v případech, kdy hráč uzavře profesionální smlouvu do svých 23 let, existuje také institut Solidarity payment. Částky z něj plynoucí se vyplácejí nehledě na věk hráče vždy, když přestoupí do zahraničí či mezi zahraničními kluby za jakoukoliv finanční kompenzaci mezi dvěma kluby.