Zlámal zůstal u fotbalu jako agent a nastupuje v I. B třídě na postu desítky. Chci dávat góly, tvrdí

Nelitujete loňského rozhodnutí skončit s vrcholovým fotbalem?

Ani ne. Fotbalu jsem se věnoval odmalička, provází mě prakticky celý život. Miloval jsem srandičky v kabině. S přibývajícím věkem jsem ovšem začínal cítit, že si s kluky, kteří mají sotva dvacet let, už nemám moc co říct. Takže asi bylo načase pustit se do něčeho nového s jinými lidmi.

Urychlila vaše rozhodnutí pokuta, kterou jste dostal ve skotském Hearts kvůli tomu, že jste se v rozhovoru zastal slávisty Kúdely v jeho kauze s Kamarou po známých událostech v divokém duelu Pražanů na Rangers?

Hodně to přispělo k tomu, že jsem odešel ze Skotska. Původně jsem tam měl konkrétní nabídku na přestup, avšak po mém vyjádření zájem výrazně ochladl. Takže jsem se vrátil domů do Olomouce, kde syn začal chodit do první třídy. Přiznám se, že jsem loni v létě tajně doufal, že mě osloví Sigma, z níž zrovna odcházel brankář Mandous do Slavie. Nikdo se ale neozval, a když pak angažovali gólmana Stejskala, pochopil jsem, že Olomoučtí zájem nemají. Dojíždět jsem už nikam nechtěl, a tak jsem se rozhodl definitivně skončit.

Nemrzí vás, že jste uzavřel kariéru zrovna v covidové době, kdy fanoušci nemohli do hledišť fotbalových stadionů vůbec, anebo jen v silně omezeném počtu?

Byl to trochu smutný konec. Já jsem hrozně rád chytal před plnými ochozy. Bouřící tribuny mě nabíjely energií.

Co říkáte na to, že Skotové upustili od možného trestního stíhání Kúdely, a on naopak stáhl odvolání k CAS kvůli výši trestu?

Tušil jsem, že to takhle nějak dopadne. Především ze strany Kamarova právníka to byl zbytečně vyeskalovaný spor. Myslím, že si na něm hlavně dělal svoje píár.

V nové roli fotbalového agenta jste už v zimě dopomohl někdejšímu slávistickému parťákovi Belaidovi k angažmá v druholigové Jihlavě. Povedlo se vám již zrealizovat přestupy i některých dalších známějších fotbalistů?

Ještě ne. Jsem rád, že takhle dál zůstávám u fotbalu, avšak zatím především poznávám, co ta činnost vlastně obnáší. Ale vypadá to, že by mohlo něco významnějšího vyjít v létě.

A práce v tátově holdingu vás baví?

Ano. Prozatím si hlavně dělám o firmě obrázek. Seznamuji se s jednotlivými odděleními.

Čas na aktivní sportování si ale i teď uděláte, že?

Je to tak. Manželka si ze mě dělá dokonce legraci, že teď trávím sportováním víc času, než když to bylo moje zaměstnání. Přes zimu jsem nastupoval v nejnižší hokejové soutěži dokonce ve dvou týmech. Za Hulín jsem chytal, za Olomouc hrál v poli. Já prostě bez pohybu být nemůžu, potřebuju ho k životu. I proto, že jsem hodně soutěživý.

A co fotbal?

Na podzim jsem odehrál v poli dva zápasy v krajském přeboru v dresu Povltavské akademie. Povedlo se mi jednou skórovat. Měl jsem to ale daleko, navíc to byly na hřišti docela fofry. Pro jaro mě zlákal bývalý reprezentant David Rozehnal do Kožušan, které působí na Olomoucku v krajské I. B třídě.

Foto: archiv Zdeňka Zlámala Český brankář Zdeněk Zlámal na archivním snímkuFoto : archiv Zdeňka Zlámala

Ani tady nechytáte?

Rozhodně ne. Už jsem se v brance za těch třicet let napadal dost. Nastupuju na postu desítky. Chci dát nějaké góly.

Sledujete nejvyšší českou fotbalovou soutěž?

Pochopitelně. Hlavně mužstva, za něž jsem nastupoval, a která jsou navíc mojí srdeční záležitostí. Tedy především Bohemku a Sigmu.

Navštěvujete v Olomouci ligová utkání?

Vidím skoro všechna. A nemusím ani chodit na stadion. Můžu se dívat přímo z obýváku. Bydlíme totiž v bytě, který je vestavěný v jedné z tribun.

Máte starost o Bohemku, jíž se na jaře příliš nevede?

Strach o to, že by sestoupila, snad ani nemám. Ale je pravda, že momentálně jí to nejde. Měla by být v tabulce mnohem výš. Věřím, že to teď nějak ustojí a v příští sezoně na tom bude podstatně líp.

Určitě sledujete i Slavii, jejíž dres jste také oblékal...

Jasně. Fandím jí hlavně v evropských pohárech.

Překvapuje vás, že je momentálně v lize druhá za Plzní?