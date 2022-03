Belaid chtěl zpátky do Česka. Někdejší slávistickou hvězdu doporučil do Jihlavy bývalý brankář Zlámal

V zimě se vrátil do Česka. Na Vysočině podepsal smlouvu do konce této sezony. Kromě toho, že jako střídající hráč vypomáhá Jihlavě v druholigových zápasech přímo na hřišti, plní roli i jakéhosi mentora mladších spoluhráčů. „Tijani má zkušeností na rozdávání," připomíná Zlámal. Belaid souhlasí. „Jihlavští kluci mě přijali skvěle. Mladým samozřejmě rád kdykoliv poradím nebo i jakkoliv jinak pomůžu. V Jihlavě se mi líbí, byť to není velké město. Je tady ale všechno, co potřebuju k životu. Třeba zůstanu déle než jen do léta," usmívá se.