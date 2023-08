Pijte, hodujte, bavte se! Jablonec těžil také ze vstřícnosti

„Chtěl jsem trochu uvolnit atmosféru a v upřímném duchu fanoušky Sparty přivítat. Myslím, že se to povedlo. Teď jsem vzkaz nedával, aby to už nebylo moc na sílu,“ řekl po zápase se Slavií Bergman.

„Každá taková iniciativa z řad pořádajícího klubu se vždy vrátí v dobrém. U nás jsou všichni fanoušci vítáni. A jsme rádi, že například kluby jako Jablonec, Teplice nebo Liberec tímto svým přístupem inspirují další kluby v lize. Navíc my jsme si tu jižní tribunu přizpůsobili k tomu, že tam můžeme umístit buď klasický sektor hostů, nebo rozšířenou podobu pro přibližně 1100 lidí,“ řekl Bergman.

„Reakce jsou dobré, snažíme se posouvat služby nejen pro domácí, ale právě také pro hostující fanoušky, protože se pak rádi vracejí. A je to dobře pro ligu kvůli návštěvnosti, pro zápas z pohledu atmosféry a nebudeme si nic nalhávat, i pro klubovou kasu. Matematika je jednoduchá. vstupenka na zápasy první kategorie (Slavia, Sparta, Bohemians, Plzeň a Liberec) stojí 400 korun, takže je znát, jestli je tribuna za brankou plná nebo prázdná, je to rozdíl v řádu statisíců,“ vysvětlil s tím, že na druhou stranu klub musí posílit občerstvení, kontroly, sociální zařízení a podobně.

„To vše stojí peníze navíc, které se vám ale pozitivním přístupem vrátí. Když se to vezme v globálu, pomáhá to celkově zápasu a českému fotbalu, takže největší odměnou je atmosféra. Co jsem se bavil s hráči, tak přímo nevnímají, kdo zrovna skanduje, ale na celém stadionu je hukot, což vždycky pomůže,“ dodal.