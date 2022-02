Derby Švédovi nesedlo ani podruhé, Ousou proti Spartě zase vyhořel

Ve středečním pohárovém čtvrtfinále proti Spartě, která vyhrála 2:0, se předností důrazného stopera ze severu Evropy nikdo nedočkal. Naopak byl nervózní, vyráběl šílené chyby. „Derby je takový specifický zápas. Je to možná víc náročnější na psychiku. Aiham v minulém derby dostal červenou, možná to měl ještě v hlavě," vycítil kapitán červenobílých Tomáš Holeš. „Ale my ho samozřejmě podržíme," ujistil okamžitě.