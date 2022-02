Slavia se trápí v ofenzivě: spěch, žádný gól, proti Spartě ani střela na bránu. Co čeká od Fily?

Slavia v pohárovém derby proti Spartě nevystřelila ani jednou na branku. „V domácím prostředí je to pro mě neakceptovatelné. Strašně nás to mrzí," vydechl Jaroslav Köstl, asistent hlavního stratéga červenobílých Jindřicha Trpišovského, po porážce 0:2 od největšího rivala a rozmetání naděje na pohárovou trofej.

Po zmaru proti Karviné zatřásl slávistický trenérský štáb ofenzivní vozbou. Do derby proti Spartě nasadil od úvodu Petera Olayinku, Petra Ševčíka vytáhl na pozici ofenzivního záložníka a Ivana Schranze do útoku. Michael Krmenčík a Mads Emil Madsen zůstali mezi náhradníky.

„Chybí nám klid na míči, některé věci řešíme hekticky, uspěchaně. Byla tam spoustu situací, kdy jsme to měli dohrát kvalitněji, nemuseli jsme tolik chvátat a počkat si na lepší pozici," vypočetl Köstl nedostatky v ofenzivním snažení červenobílých. „Přitom jsme za ty dva zápasy měli spoustu situací kolem vápna, byly tam centry do kapsy, klasické centry, prostrkávačky."

Ofenzivu by mohl trochu probrat Daniel Fila. Devatenáctiletý útočník se stane novou posilou červenobílých stejně jako levý obránce David Jurásek, oba přicházejí z Mladé Boleslavi. „Filous má potenciál, který hledáme. Ale není to náhrada za Kuchťáka (Kuchtu), dostane čas a budeme s ním pracovat. Není to kluk, na kterém by teď měla ležet tíha týmu. Je to hráč pro budoucnost, budeme řešit jeho zapojení. Je možné, že naskočí do některých nejbližších zápasů, ale nechtěli bychom ho nějak zatěžovat," předestřel Köstl.