Dojatý Svědík cítí euforii a štěstí. Můj největší trenérský úspěch, má po zisku poháru jasno

Co po vítězství nad Pražany cítíte?

Obrovské uvolnění, dojetí, euforii a štěstí. Cíl, který jsme si dali, jsme naplnili. Byl to vlastně spíš sen. A ten se stal skutečností. Chtěli jsme zvednout nad hlavy pohár, a to se nám povedlo. Šli jsme za vítězstvím mnohem důsledněji než sparťané. Vyhrát jsme si zasloužili.

Jak vám bylo, když Pražané v závěru první půle snížili na 1:2?

To nebyl samozřejmě úplně příjemný okamžik. My jsme ale naštěstí hned zareagovali a přidali jsme ještě do přestávky třetí gól. Po pauze už nás Sparta pozlobila jen ze standardek.

Čím jste ji hlavně přehráli?

Počínali jsme si jednoduše. Neustále jsme vytvářeli na sparťany tlak. Cicilia posbíral na hrotu spoustu balonů. Ukázalo se, že na Pražany platil důraz a presink. Neměli plán B, jak tomu čelit. Hned poté, co utkání skončilo, mi proběhlo hlavou, jak jsem v Hradišti před necelými čtyřmi roky začínal a jaký kus cesty jsme od té doby s mužstvem ušli. Musím za to před hráči smeknout.

Expert Josef Csaplár v pořadu Přímák na Sport.cz rozebírá, co vedlo Bořka Dočkala k ukončení kariéry.Video : Sport.cz

Máte za sebou mimořádně vydařenou sezonu, že?

Je to tak. Nikdo nám nevěřil, že dokážeme zopakovat čtvrtou příčku v lize. Nám se to povedlo, a ještě jsme k tomu přidali pohárový triumf. Já si ho cením jako titulu, který bychom v našich podmínkách v dlouhodobé soutěži těžko mohli získat. Dosáhli jsme mimořádného úspěchu, jaký se mnohdy podaří jednou za život.

Cítil jste z hráčů velké odhodlání pohár vybojovat?

Ano. Příkladem šli matadoři Petržela, Kadlec a Hofmann, kteří jasně deklarovali, jak moc se touží zapsat do historie hradišťského klubu. I na ostatních hráčích bylo vidět, jak moc chtějí být ve finále úspěšní. Pro ně i pro mě je to po emoční stránce největší úspěch v dosavadní kariéře. Však taky emoce ani neskrývám.

Křetínský musí učinit jedno ze dvou možných rozhodnutí, soudí Csaplár v pořadu PŘÍMÁK.Video : Sport.cz

Co jste říkal na výkon Petra Reinberka, který k výhře nad Spartou přispěl dvěma góly?

Mám radost, že beci rozhodli. Kromě Reinberka napomohl k vítězství i Kalabiška, který zařídil penaltu, z níž jsme dali první gól. Byl jsem na ně náročný, jsem rád, že oba postupně pochopili naši herní strategii. Učinili obrovský progres. Hlavně Reinberk za to byl ve finále odměněný. Je moc dobře, že všichni v klubu táhneme za jeden provaz. Tým až na pár výkyvů šlapal v sezoně naprosto skvěle.

Dosáhlo v ní mužstvo už na strop svých možností?

V tomto složení zřejmě ano. Náš tým má totiž dost vysoký věkový průměr. Hlavně na posty, na nichž máme starší hráče, potřebujeme přivést mladší fotbalisty, abychom je měli zdvojené. Uvidíme, jak se k tomu postaví vedení klubu. V Konferenční či Evropské lize bychom rádi napravili loňské vyřazení bulharským Plovdivem a vylepšili tak český pohárový koeficient.

Víte už, kdo mužstvo teď opustí?

Určitě Venca Jurečka, který se ve Slovácku nedohodl na nové smlouvě. Přesto jsem trval na tom, že bude až do konce nedílnou součástí mužstva. Byl i na jaře platným hráčem. A v pohárovém finále se Spartou týmu pomohl proměněným pokutovým kopem. Přeju mu hodně štěstí. Snad si nový klub vybere pečlivě a hlavně s ohledem na to, aby pravidelně hrál. Otazník nad tím, zda zůstane, je u Lukáše Sadílka. My budeme potřebovat odchody nahradit a přivést i další nové hráče, abychom měli širší kádr a zvládli ligu i evropský pohár.

Zůstanou kapitán Kadlec a útočník Cicilia?

Jsme s nimi domluveni, že budou u nás pokračovat.

A co gólman Nguyen, který u vás hostuje z Liberce?

Věřím, že i on zůstane. Rád bych, abychom udrželi stávající trojici brankářů Nguyen, Fryšták a Borek.

Vy budete trenérem Slovácka i v příští sezoně?

Nic nenasvědčuje tomu, že bych neměl. Pokud se nepřihodí nic zásadního, u týmu zůstanu. Vždyť už mám naplánovanou přípravu, která začne 13. června, a vytipované posily. Ještě mám ve Slovácku roční smlouvu.

Oslavíte zisk Českého poháru společně s hráči?

Ano. Před časem mi lékaři alkohol nedoporučovali, ale v poslední době jsem shodil dvanáct kilogramů, a tak už ho mám zase povolený. Připojím se ke klukům, byť vím, že to jsou zvířata. Bude to spontánní. Milan Petržela už mi naznačil, co mě čeká.

Pak si od fotbalu odpočinete?