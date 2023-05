Ozdoby derby: skvělí fanoušci, opět kvalitní sudí a prostředí, kam vezmete děti

Na jedné straně „sešívaná bílá invaze", na druhé domácí v rudé a černé. Letná rozdělená půl na půl. Na tribunách to vřelo, ale v dobrém slova smyslu. Kotle se předháněly v chorálech, na propracovaná chorea zřejmě o kousek vyhrála Slavia. Její příznivci vytáhli obrovský nápis ještě před utkáním, následovala reminiscence na ikonickou filmovou sérii Star Wars a nesmíme zapomenout ani na „Letenské párkožrouty".

Sparťané vytasili jedno vlajkové choreo v klubových barvách nebo navlékly celou svou tribunu za bránou do modré a červené a přidali obrovské starší klubové logo, podle některých fanoušků nejhezčí v historii. Důležité je, že atmosféra na stadionu byla parádní, až na pár menších výjimek se nedělo nic, co by narušovalo hru.

Foto: Profimedia.cz Choreo fanoušků Slavie na finále MOL Cupu 2023.

„Na to, že se hrálo na Spartě a byl to vyhrocený zápas největších rivalů, musíme fanouškům zatleskat. Nemuselo se přerušovat kvůli pyrotechnice. Samozřejmě, když Sparta prohrávala a na trávník přiletí nějaké věci, je to bohužel pres čáru. Ale jinak chorea, chorály, jednotné oblečení, vlajky a obecně počet fanoušků? Tam se potřebujeme dostat, to je evropský standard. V takovém prostředí se nejen dobře hraje, ale vezmete do hlediště i děti, koukáte na fotbal a máte z toho radost. Ne excesy z minulosti, tohle prostředí má kulturu a možnost zvednout český fotbal," kvituje bývalý mládežnický reprezentant a v současnosti mimo jiné televizní expert Petr Mikolanda.

Long story short. Naprostý 🔝🔝🔝 Tleskám za nápad i provedení ! 👏 pic.twitter.com/4VWAmujmxS — Tomáš Brouček 💙💛 (@broucek_t) May 4, 2023

Slávisté si atmosféru samozřejmě pochvalovali a shodovali se, že si připadali jako doma v Edenu před Tribunou Sever. Slova chvály padala i z domácího tábora. „Bylo to hezké, skvělé. Věřím, že si zápas užili lidé na tribunách i u televize. Atmosféra byla cítit. Oba fanouškovské tábory odvedly skvělou práci. Věřím, že i tohle se zaslouží o dobrou publicitu českého fotbalu," prohlásil trenér Sparty Brian Priske.

A bez větších problémů se obešlo také samotné klání, na čemž má rozhodně lví podíl sudí Dalibor Černý. Muž, který před necelým měsícem pískal i první jarní derby. V úvody sezony oba celky poškodil (nevyloučil obránce Zlína Martina Cedidlu za faul na Ewertona a červenou nedal také Tomáši Chorému z Plzně za hlavičku do Asgera Sørensena), teď se ale zdá, že největší český zápas schopný pravidelně zvládat.

Derby Sparty se Slavií by se mělo dávat rozhodčím za odměnu, říká v pořadu Přímák Karel Hrubeš.Video : Sport.cz

„Poprvé, když pískal před měsícem, byli všichni nadšení, teď můžeme být znovu, že utkání opět zvládnul," odpovídá Mikolanda na dotaz, zda by měl 28letý Černý pískat i derby v sobou 13. května, kde se možná rozhodne o ligovém titulu. Zároveň ale dodává, že středečnímu klidu přispěli i sami hráči.

We are the champions. Slavia slaví na Letné zisk domácího poháruVideo : Sport.cz

„Nechci lézt nikomu do zadku, ale musím smeknout klobouk. I co se týče komunikace je nejlepší v lize. Není arogantní jako někteří jiní ligoví sudí," hodnotil Černého hrdina finále David Douděra. „Potřebovali bychom ho naklonovat. Samozřejmě vždy se najdou chyby, ale to, že zápasy takhle probíhají, je jeho kvalitou a vystupováním, které má. Jsme šťastní, všichni přispěli k důstojnému finále," těšilo trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského.

Foto: Profimedia.cz Choreo fanoušků Sparty na finále MOL Cupu 2023.

Také Mikolanda chválí, ale přidává i jednu výtku. „Odvedl solidní a nadstandardní výkon, ale osobně bych daleko více trestal hráče, kteří si po každém písknutí chtějí něco domlouvat. Myslím, že pro české sudí a jejich prestiž či kvalitu by bylo dobré, že pokud někdo podobně do 10. minuty přiběhne, ať dostane žlutou kartu. Hráči si to do dalších zápasů uvědomí," poukazuje Mikolanda.

Jedním dechem dodává, že sudí každým písknutím vlastně jednu stranu poškodí a druhé dá výhodu. A chybu udělá někdy každý. „Hráči by měli rozhodčí více respektovat a nediskutovat s nimi. Když sudí budou dávat za zbytečné průpovídky, kecy a sprintování karty, jejich kvalita se zvýší. Ať klidně mančafty nějaké zápasy dohrávají v devíti nebo deseti kvůli dvěma žlutým kartám za dvacetimetrový sprint a diskuzi. Tohle je největší problém v celé české lize," konstatuje Mikolanda.