Příroda měla navrch, fotbal kapituloval

„Hrál jsem už na všelijakých hřištích, ale tohle?!" vyděsil se i veterán v dresu Slovácka Milan Petržela, že by se o domácí pohárovou trofej mělo bojovat po kotníky ve vodě. „Z toho by neměli nic fanoušci, ani my," uznával, zatímco na tribunách už bouřili fanoušci obou týmů. Promoklí na kost, protože Uherské Hradiště zasáhly v rychlém sledu dvě vpravdě tropické bouře provázené přívalovými dešti, přesto se světlicemi a bengálskými ohni, které měly podkreslit atmosféru finále MOL Cupu a je snad trochu zahřát.