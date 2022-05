Se Spartou už pohár má, teď ji chce ve finále porazit. Byla by to třešnička na dortu, sní Kadlec

„Když jsem se v roce 2018 vracel ze Sparty do Slovácka, nedokázal jsem si představit, že se ještě budu chystat na tak významný duel. Tehdy býval v Hradišti hlavní cíl zachránit se v lize. Všichni byli nadšení, když jsme se pak probojovali do nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Až loni jsme dosáhli čtvrtou příčkou výrazného úspěchu, který jsme v tomto ligovém ročníku zopakovali. A v pohárovém finále proti Spartě se teď pokusíme vítězstvím přidat třešničku na dortu, přestože soupeř má s takhle důležitými duely větší zkušenosti," těší se už Kadlec.

Přiznává, že každý zápas se Spartou je pro něj výjimečný. „Vždyť jsem s ní získal mistrovské tituly, vyhrál pohár a nastupoval jsem na Letné také v Lize mistrů. Dostal jsem se odtud i do reprezentace. Mám ve Spartě pořád spoustu kamarádů a dobrých známých. Nyní ovšem hraju za Slovácko, kde jsem fotbalově vyrostl. Udělám maximum, abychom před vyprodaným hledištěm získali cennou trofej a zapsali se tak do historie hradišťského klubu," předsevzal si. „Pro město i celý region by to bylo něco naprosto mimořádného," uvědomuje si.