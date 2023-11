Tradiční emoce v malém derby: kelímky, pískot, nadávky a ironické gesto

„Zápasy, když přijde plný Ďolíček a hraje se s pražskými S, jsou vždy vyhecované. Chtěli jsme zápas zlomit, bojovali jsme do poslední minuty. Fanoušci nám pomáhali, tlačili nás dopředu. Jen to tam nepadlo a frustrace se zvyšovala. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ říká střelec jediného gólu Bohemians Adam Kadlec.