Veselý po hořkém vyřazení: Třeba Slavii příště připravíme o titul

Co se ve vás po takovém utkání odehrává?

Hodnotí se mi těžce. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli velice dobře, byli jsme poměrně nebezpeční, měli jsme situace, které volaly nejen po jednom gólu. Slavii jsme dokázali poměrně dobře eliminovat. Neskromně si dovolím říct, že jsme měli vést víc, třeba 2:0. Tím bychom to udělali domácím těžké. V úvodu druhého poločasu jsme se dostali pod ohromný tlak, kdy to Slavia roztočila a přežili jsme spoustu nepříjemných situací. Pak se nám podařilo přeskupit řady a otupit její tlak. Když se hra srovnala, dali jsme gól, byť jsme v tu chvíli nebyli moc nebezpeční dopředu. Docházely nám síly, byli jsme limitováni i střídáními. Ne že bychom měli slabou lavičku, ale typologicky nám chyběli hráči, kteří by nám mohli v takovém zápase pomoct, tedy rychlý útočník a střední záložník. Museli jsme sestavu různě látat a přehazovat.

Přesto vám chyběl k postupu malý krůček.

Když jste dvacet, možná pět vteřin od postupu, je to hořké. Emoce vždy pracují, lavička po takovém konci cítí určitou křivdu. Ale dívám se na vše komplexně, mohli jsme inkasovat z něčeho jiného. Nicméně strašně to bolí. V prodloužení jsme to mohli už jen dotlačit do penalt. Už jsme neměli síly, hráče jsme ždímali jako hadr. Když jsme dostali na 2:3, už jsme s tím nemohli nic dělat. Slavia zase ukázala, že je velké mužstvo. Asi vyhrála zaslouženě. Na svůj tým jsem ale pyšný. Odcházíme s hlavu nahoře, o tom nám šlo. Dělali jsme, co jsme mohli. I když chyby najdeme, moje mužstvo má absolutorium.

Byla to reklama na fotbal, pochvaloval si Jaroslav Köstl. Ten zápas měl prostě všechno!Video : Sport.cz

Mluvíte o křivdě. Naštvalo vás něco konkrétního?

Ne. Myslel jsem to obecně. Když je nastavení, a to se ještě prodlouží o dvě nebo tři minuty, tak je lavička samozřejmě podrážděná a cítí křivdu. To jsme se snažili zabrzdit, chtěli jsme, aby byli hráči dál koncentrovaní. Ale tak je to vždy, cítila by to jakákoliv strana. Pokud padáte po hubě, ubráníte šest minut a rozhodčí přidá další dvě, do toho tam pokládá standardku za standardkou a z té poslední dostanete gól, tak to emoce budí. Ale nic v tom nehledám, prohráli jsme si zápas sami. Mimochodem to utkání mělo všechno. Mělo emoce, bylo to vyhecované derby. Co víc chtít? Byla to dobrá reklama na fotbal. Nezaparkovali jsme to tady, zkusili jsme, na co jsme měli.

Nešlo hráče vyždímat ještě víc? Nepřemýšleli jste o tom, že byste ty, kteří byli v základní sestavě, nechali hrát déle?

Tohle nikdy nevíte. Třeba Necka (Tomáš Necid) sice není rychlý, ale je zase dobrý při standardních situacích. Navíc já nemohu nic vidět optikou jednoho zápasu, v neděli hrajeme znova. Den (odpočinku) nám chybí. Vypadá to, že brečím, už jsem to i slyšel, ale není to tak. Jen popisuju stav. Bavili jsme se o tom s Jindrou (Trpišovským), oni to zažívali v pohárové Evropě. Aspoň jsme si zkusili, jak to mají velké týmy. V Evropě je taky nikdo nešetří. V prodloužení už taky cítíte, že tu nechcete odrovnat hráče. Musím být rozumný, máme dobře rozehranou ligu. Ale zápas jsem nevzdával. Ždímali jsme hráče, dokud jsme cítili, že můžeme jít do finále.

Když mají dvacet rohů, je těžké všechno ubránit, posteskl si brankář Martin JedličkaVideo : Sport.cz

Předvedli jste ideální výkon, který byste chtěl od svého mužstva vidět?

Myslím, že máme na víc. Cítím, že umíme hrát líp. Ale abyste porazili takový tým, musí se vše sejít. Musíte být v topu, být dobře nachystaní, mít kompletní kádr a hráči musejí podat optimální výkon. V přípravě jsme apelovali na to, že každý nedohraný balon je tady smrtící. To, co vám odpustí tým ze spodku tabulky, a to nechci nikoho urazit, tak tyhle přední mužstva nemilosrdně trestají. Přesvědčili jsme se o tom. Kluci toho však hodně ubránili. Cítím, že jsme se poučili ze Sparty (prohra na jaře 2:6), tyhle velké zápasy zvládáme líp, ať to bylo v Plzni nebo se Slováckem. Teď to taky nebyl propadák. Minule nás tu Slavia roztrhala, teď byla pořád na špičkách a bála se nás. Doufám, že až sem přijedeme za tři týdny, třeba je připravíme o titul.

Jste tedy spokojený s tím, jakým vývojem tým prochází? A přemýšlíte nad tím, jestli svůj progres udrží i v příští sezoně?

Přemýšlím jen o této sezoně. Tým prochází evolucí, snažíme se poučovat z chyb. Za pochodu to ladíme, hráči i já se učíme. Když si to proberu, vývoj je vidět, zejména ve velkých zápasech. Když chcete být v první šestce, tahle utkání musíte zvládat s hlavou nahoře. I proto chceme být v lize v první šestce, kde by nás pak v nadstavbě čekalo pět duelů, kdy bychom šli na dřeň. To by byla ohromná zkušenost do další sezony. Nejsme tým, který by měl před sezonou pohárové ambice. Nemůže na mužstvo nakládat víc, než je zdrávo. Umístění v první šestce je nyní podle mě naprosto legitimní a správný. O čtvrtém místě mluvit nechci, byť na něm figurujeme. Ale bylo by to velkohubé. Jen doufám, že se opět poučíme. Věřím, že příště to tady Slavii uděláme ještě těžší. I s nadstavbou s ní budeme hrát tři zápasy, věřím, že nás třikrát neporazí.

Utkání bylo hodně vyhecované od první minuty. Promítl se do něj podzimní vzájemný zápas, v němž jste cítili po verdiktech rozhodčích velkou křivdu?