Postup do osmifinále: zelená fajfka. Museli jsme být trpěliví, líčil brazilský spasitel Casemiro

Dva zápasy, dvě výhry s nulou a jako bonus jisté play off. Brazílie přijela do Kataru jako jeden z hlavních kandidátů na titul a na rozdíl od dalších obrů už má v kapse místenku mezi nejlepších šestnáct.

Brazilcům to hlavně v první půli drhlo, na tribuně trnulo i několik legend. Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú... Co jméno, to mistr světa. Jejich nástupcům dlouho chybělo víc lehkosti a kreativity, za celý první poločas měli jedinou tutovku. Fanoušci v aréně 974 i na sociálních sítích přemítali, jestli by to s ofenzivním lídrem Neymarem bylo lepší. Brazilská desítka kurýruje pochroumaný kotník a měla by chybět přinejmenším i v pátek proti Kamerunu.