Anglický fotbalový klub Middlesbrough daruje výdělky ze vstupenek na zápas s Chelsea na humanitární pomoc Ukrajině

"Chelsea a integrita nepatří do jedné věty. Naši fanoušci, hráči, trenéři ani klub jako takový neudělali nic špatného. To snad mají být všechny zápasy, které Chelsea odehraje, za zavřenými dvěrmi jenom proto, že nemohou prodávat vstupenky? A proč? My za jejich a Abramovičovy problémy nemůžeme," uvedl Gibson pro The Telegraph.