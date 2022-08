Arsenal poslal útočníka Pépého na roční hostování do Nice

Pépé přišel do Arsenalu s vizitkou kanonýra. Za Lille nastřílel v 79 zápasech 37 gólů, v poslední sezoně před přestupem dal v lize 22 branek a přidal 11 asistencí. V londýnském klubu podepsal smlouvu do roku 2024, do základní sestavy trenéra Mikela Artety se ale trvale neprosadil. Ve 112 startech nasbíral 27 tref.