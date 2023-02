Arsenal prohrál, Arteta o hráčích: Miluji je víc než před týdnem nebo měsícem. Jsem pyšný

Everton pod novým trenérem Seanem Dychem vyrukoval na Arsenal vysokým presinkem, který dělal hostům celé utkání velký problém. „Byl to opravdu těžký zápas, Začali jsme docela dobře, ale po 20 minutách jsme pomalu ztráceli kontrolu a hráli to, co chtěl soupeř. Potřebovali jsme více klidu," zhodnotil Arteta sobotní klání.

„Nebude to procházka růžovým sadem. Bude to těžké, musíme umět reagovat na zklamání a hrát lépe než dnes," uvědomuje si Arteta. A co řekl svěřencům? „Že je miluji mnohem víc než před týdnem, před měsícem, před půl rokem. Je snadné být vedle někoho, kdo vyhrává a daří se mu. Ale teď je ta chvíle, kdy musím být vedle nich, protože si to zaslouží. Jsem na hráče strašně pyšný," prohlásil španělský kouč.