Newcastle získal Gordona z Evertonu, zaplatí za něj až 45 milionů liber

Fotbalisty Newcastlu posílil útočník Anthony Gordon. Anglický reprezentant do 21 let do třetího celku Premier League přišel z Evertonu, který za něj podle médií dostane až 45 milionů liber (asi 1,2 miliardy korun).

Foto: Matthew Childs, Reuters Fotbalisty Newcastlu posílil útočník Anthony GordonFoto : Matthew Childs, Reuters

