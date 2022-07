Arsenal získal z Manchesteru City ukrajinského fotbalistu Zinčenka

"Je to mimořádný hráč. Na začátku kariéry to byl klasický střední záložník, my z něj ale udělali levého obránce, což nám pomáhá ve stylu, jakým hrajeme. Jeho univerzálnost je pro tým důležitá," řekl Arteta na adresu hráče, jenž má na kontě 52 startů za ukrajinskou reprezentaci a čtyři tituly v Premier League.