Brankář Kovář by měl z Manchesteru United hostovat v třetiligovém Cheltenhamu

Dvaadvacetiletý Kovář je členem rezervního týmu United do 23 let a momentálně s áčkem absolvuje soustředění v Austrálii. Při pátečním vítězství 4:1 nad Melbourne Victory byl rodák z Uherského Hradiště na lavičce. Příští týden by se měl přesunout do Cheltenhamu.