Coufal se Součkem touží s West Hamem vyhrát finále Konferenční ligy v Praze

Svěřenci trenéra Davida Moyese na cestě do hlavní fáze Evropské konferenční ligy musí zvládnou závěrečné play off, v němž vyzvou buď dánský Viborg, nebo B36 Tórshavn z Faerských ostrovů. Finále třetí pohárové soutěže se uskuteční v Edenu 7. června. V minulé sezoně došel West Ham do semifinále Evropské ligy.

"Dostat se do finále Konferenční ligy je náš velký cíl. Pro mě i pro Tomáše by to bylo něco speciálního. Rád bych vzal všechny kluky do Prahy a na stadion Slavie. Pokud Konferenční ligu vyhrajeme, bude to úžasné," řekl Coufal v rozhovoru pro klubovou televizi.