Dvougólový náskok West Hamu v prvním poločase zařídil Jarrod Bowen. V této sezoně zaznamenal 18 soutěžních branek a překonal klubový rekord Paola Di Cania. City po přestávce domácí tým zatlačilo a už krátce po přestávce snížil Jack Grealish. V 69. minutě obhájce vyrovnal, když si Coufal do vlastní branky srazil centr Rijáda Mahrize.

Čtyři minuty před koncem mohl manchesterský celek dokonat vítězný obrat poté, co rozhodčí nařídil v jeho prospěch penaltu. S Mahrizovým pokusem si však poradil brankář West Hamu Lukasz Fabiaňski.

Manchester City je nyní na prvním místě o čtyři body před Liverpoolem, Citizens do konce Premier League čeká ještě duel s Aston Villou. Liverpool bude hrát ještě dvě utkání, Reds by se proto náramně hodilo, kdyby konkurent ztratil všechny body, to se však nestalo.