Everton šel do vedení v páté minutě zásluhou Iwobiho. Hráči Manchesteru United však ještě do přestávky vývoj utkání otočili po trefách letní posily Antonyho a Ronalda, který se na hřiště dostal v 29. minutě, když nahradil zraněného Martiala. Sedmatřicetiletý Ronaldo další nejvíce gólů v dresu Realu Madrid - 450. Pět branek vstřelil na začátku kariéry za Sporting Lisabon, 101 gólů dal za Juventus a 144 za Manchester United, kde působí již podruhé.

Arsenal otevřel skóre už po 57 vteřinách hry, po Ödegaardově přihrávce skrz obranu se prosadil Martinelli. Hosté z Liverpoolu vyrovnali v 34. minutě po gólu letní posily Núňeze. Uruguayský reprezentant se v lize trefil teprve podruhé a poprvé od prvního kola, které se hrálo 6. srpna. Tehdy se prosadil na hřišti Fulhamu. Ještě do přestávky stihl Arsenalu vrátit vedení Saka.

Osm minut po začátku druhého poločasu Reds vyrovnali podruhé, tentokrát přičiněním Firmina. V 75. minutě rozhodčí Oliver nařídil pokutový kop pro Arsenal po faulu Brazilce Thiaga na krajana Jesuse. Saka se nemýlil a svým druhým gólem utkání rozhodl. Anglický reprezentant se ve věku 21 let a 34 dní stal druhým nejmladším hráčem v historii Arsenalu, kterému se podařilo nastřílet 20 ligových branek. Nejmladším je Nicolas Anelka, ten to stihl věku 20 let a 41 dní.