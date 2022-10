Messi a Ronaldo? Minulost! Svět se klaní jiné hvězdě: Úkaz, žralok, predátor

Zvládne Haaland přechod do Premier League? Odpověď se dostavila raketově a celý svět zíral s otevřenou pusou. Tři hattricky za osm utkání, co lepšího mohl kanonýr ukázat. Dosavadní rekordman Michael Owen na stejnou porci hattricků potřeboval utkání skoro padesát.

V Lize mistrů dal Haaland během 22 zápasů hned 28 branek. „Jeho cesta je fantastická, je to úžasný úspěch," klaní se Barák. Jediné, co by mohlo cestu k dalším rekordním zápisům zastavit, je podle Baráka zdraví. „Jinak se ve dvaadvaceti letech chová jako zkušený hráč, co už má něco za sebou. Je jako predátor. V Premier League je jako žralok. A co je ještě lepší, může inspirovat mladé hráče a vytvořit mraky rekordů. Nadšení jsou z něj miliony fanoušků."