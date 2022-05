Čtyřgólový De Bruyne v Manchesteru City přivítal Haalanda imitací jeho oslavy

De Bruyne ve středeční dohrávce 33. kola nastřílel tři góly do 24. minuty a zaznamenal třetí nejrychlejší hattrick od začátku utkání v historii Premier League. Po třetí trefě roztáhnul ruce a imitoval Haalandovu meditační pózu, i když na rozdíl od útočníka Dortmundu zůstal stát a nešel do tureckého sedu. V 60. minutě ještě De Bruyne zvýšil na 4:1 a jednoznačný triumf hostů dokonal v závěru Raheem Sterling.

"Udělal jsem tu oslavu, protože jsem dal tři góly, to se nestává. Byl to skvělý začátek od týmu i ode mě. Myslím, že jsme odehráli dobrý venkovní zápas. Mám velkou radost," řekl De Bruyne novinářům. "Výborně jsme na hřišti alternovali s Bernardem Silvou nebo Philem Fodenem. Každou šanci v prvním poločase jsme proměnili, což se do zápasu promítlo," uvedl třicetiletý špílmachr.