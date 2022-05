MADE IN ENGLAND: Haaland je lepší útočník než Kane, City s ním budou hrát možná jinak

„Jde o obrovský a zároveň logický nákup. Manchester City potřebuje útočníka, jako je Erling Haaland. V minulosti kupoval útočníky, kteří byli rychlí a spíš menší postavy. Haaland je taky rychlý, ale výborně se hodí do vápna, umí se v něm orientovat, disponuje výbornou koncovkou, může pomoct i při standardních situacích, které City dosud často rozehrávali do kombinace. Přivádějí typologicky jiného forvarda, než v kádru mají.

Haaland na mě dělá obrovský dojem. Je pořád mladý, dává góly, má dobrou postavu i rychlost. Jsem přesvědčený o tom, že nový klub mu bude svědčit. City chtěli před rokem Harryho Kanea, jehož Tottenham nakonec nepustil. Řekl bych, že Haaland je pro tým z Manchesteru lepší variantou, podle mě je lepším útočníkem než Kane.

Hned od začátku na něj bude tlak, který bude daleko větší, než když přišel do Dortmundu. Teď se ukáže jeho kvalita i to, jestli má hlavu připravenou tak, aby hrál za nejlepší týmy na světě. Ale věřím mu, už ukázal, jak je silný. City budou muset hru stavět i hodně kolem něho, aby využili jeho parametry a schopnosti. Myslím, že budou možná hrát jiný fotbal než dosud.

Co by se mohlo v jejich hře změnit? Očekávám, že bude lítat víc balonů do vápna, když v něm budou mít Haalanda. Měli by se ho snažit co nejvíc využít. Protože pokud by to tak nebylo, mohou se jeho schopnosti trochu vytratit. Sám jsem zvědavý na to, jak bude trenér Pep Guardiola skládat sestavu, protože hráčů do ofenzivy má hodně. Před rokem koupili za obrovské peníze Grealishe, je tam De Bruyne, Foden a spousta dalších.

Ale program City je strašně nahuštěný. Liga, anglické poháry, Liga mistrů, reprezentace. Takže zátěž rozprostřou na všechny. A samozřejmě budou chtít vyhrát Ligu mistrů, která jim v téhle sezoně zase unikla. Tlak bude o to větší.

PREMIER CLASS s Danielem Pudilem a redaktorem Sport.cz Janem MalýmVideo : Sport.cz

Liga mistrů je pro ně obrovské téma. Snaží se ji vyhrát už několik let, několikrát byli blízko, dostali se do finále, semifinále, ale pokaždé to nějak selhalo. Na poslední metu nemohou dosáhnout. Už ji budou konečně chtít ovládnout. Proto koupili Haalanda a nemyslím si, že je to jejich poslední nákup.

Když se podívám na jejich kádr, říkám si, že budou chtít posílit v obranných řadách. Dlouho je tam například Walker, myslím, že by to chtělo někoho na pravou stranu. Možná by mohl přijít někdo i do střední zálohy, protože končí Fernandinho.

Za poslední roky přišla z německé bundesligy do Premier League řada hráčů. Timo Werner, Kai Havertz nebo Jadon Sancho. Přechod pro každého z nich byl těžký. Asi ani oni sami si nemysleli, že by to bylo takhle složité. Nechci říct, že liga v Německu je špatná, ale v Anglii se hraje ještě v jiné intenzitě. Musíte se na vše adaptovat: na sled zápasů, na atmosféru, na lidi, na ještě větší tlak. Navíc když přestoupíte za velké peníze a třeba se vám dvě tři kola nedaří, tak to dolehne na každého.

Asi nejsložitější nástup měl Sancho v Manchesteru United. Určitě se od něj čekalo víc. Nepomohlo mu i to, že ve finále mistrovství Evropy předtím neproměnil penaltu. I tohle chtěl odčinit a ukázat, že kvalitu má. Ale někdy čím víc chcete, tím je to horší. Podle mě to měl hodně v hlavě, snažil se až moc. Viděl jsem několik zápasů, hrozně to přehrával, chodil do tří hráčů a ztrácel balony. To pak hráči na sebevědomí nepřidá a ani fanouškům se to nelíbí. Na tuhle sezonu bude chtít asi zapomenout a bude doufat, že ta následující bude lepší pro něj i celý Manchester United.