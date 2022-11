Další český talent v Manchesteru United. Mladý gólman trénoval i s áčkem

Znají se hodně dlouho. Trenér Křeček dokáže ocenit, jaký progres Ondřej Mastný udělal. „Za mě je to gólman, který umí fantasticky nohama. Do dvanácti let střídal pozici gólmana a hráče v poli. Brzká specializace na brankáře je nesmysl. A gólman TOP kvality musí umět hrát nohama. I proto se dostal do Manchesteru United," přesvědčuje trenér národního týmu do 20 let.