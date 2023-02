Další vzepětí outsidera po vyhazovu trenéra. Vítězná série United v Divadle snů skončila

„Na výkon hráčů jsem opravdu hrdý. Tvrdě pracovali. Myslím, že jsme udělali dost pro to, abychom vyhráli. Kladli jsme velký důraz na to, abychom byli agresivní a ne pasivní. To se nám dařilo opravdu dobře," hodnotí středeční remízu 2:2 Michael Skubala, jeden ze tří trenérů Leedsu, kteří dočasně nahradili v pondělí odvolaného Jesseho Marsche.