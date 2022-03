Excelentní výkon, řekl kouč Manchesteru City Guardiola po vítězství v derby

"V první půli jsme se snažili ladit naši sestavu, ale nemyslím, že by nám to způsobilo problémy. Od úvodní minuty druhé půle jsme cítili, že máme zápas ve svých rukou. Hráli jsme přesně v takovém rytmu, v jakém potřebujeme," uvedl Guardiola.

Obhájci titulu vyhráli v soutěži šestnáctý z posledních 18 zápasů. "Pro mě jako trenéra je největší úspěch to, jak po těch třech titulech z posledních čtyř let pořád pokračujeme a vyhráváme. Občas vás to může zmást nebo si můžete myslet, že jste někým, kým nejste. My jsme ale stále pokorní a daří se nám držet nahoře," řekl Guardiola.